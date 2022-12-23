Весной готовьтесь: только в Wink — уморительный полицейский экшн

Съемки комедийно-полицейского сериала «Выжить любой ценой» (16+) уже начались. Производством 10-серийного проекта занимается кинокомпания «Вселенная кино» при поддержке «НМГ Студии». Точно известно, что это продукт эксклюзивный, он войдет в линейку Wink Originals. В главной роли — звезда молодежных кинохитов Владимир Яглыч, также в сериале снимаются Мария Ахметзянова, Алексей Макаров, Федор Лавров и другие.
С оперуполномоченным подмосковного ОВД Борисом Фадеевым (Владимир Яглыч) происходят какие-то странности: тихий борец с полицейскими бумагами, на фоне депрессии и сложной ситуации в семье (плюс само собой алкоголь) преображается до неузнаваемости: он вдруг энергично берется за самые опасные дела, открыто и смело идет на риск. Борис наугад перерезает провода на бомбе, врывается в банк к вооруженным грабителям без бронежилета, задерживает вора в законе во время сходки… С чего вдруг нерадивый опер вдруг становится супергероем и ищет подвигов? Тайну, которую герой скрывает даже от самых близких, постепенно раскроет экшн-комедия с элементами черного юмора.
— Мы рассказываем свою историю на контрастах: ярко выраженные драматические сцены сменяются искрометной комедией. «Выжить любой ценой» — это мультижанровый сериал. Надеемся, что наш проект понравится и ценителям хорошей драмы, и любителям посмеяться, — рассказывает продюсер сериала Андрей Шишканов.
Основная идея проекта — вытащить главного героя из зоны комфорта, который словно застрял в «дне сурка». На эту роль требовался артист, способный не только достоверно сыграть депрессию, но и убедительно смотреться в экшн-сценах, которых в сериале не мало. Именно здесь пригодился талант Владимира Яглыча — яркого актера, не раз подтверждавшего свое умение даже внутри «силовых» ролей показать неоднозначный характер персонажа и драматизм, заложенный в истории. При этом он очень органично смотрится в комедийных ролях.
— Будем удивлять зрителя хорошим кино. Мой герой — честный, объемный персонаж, которому публика будет верить, — так лаконично отзывается Яглыч о своем Борисе. Зрители увидят преображение героя, который сначала появится с окладистой и неопрятной бородой, смахивающего на маргинала, а потом с помощью гримеров и «внутреннего преображения» примет совсем другой вид. Трюки для Яглыча ставит каскадерская команда Сергея Носуленко, которая отвечала за сложнейшие сцены в лентах «Кома», «Одна», «Летчик» и других.
Режиссер проекта — молодой, но уже зарекомендовавший себя постановщик Михаил Поляков. Как рассказал постановщик, «впереди еще большое количество трюковых сцен различных направлений: падения с большой высоты, автомобильные погони, перестрелки со взрывами. Будет множество нестандартных ходов, которые редки в российских сериалах. Например, в одной из серий главного героя будет играть другой актер». Кстати, экшен сопровождает съемки с самого начала: в первый же съемочный день лил ледяной дождь, а дальнейшие уличные съемки проходили при температуре –14 градусов.
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