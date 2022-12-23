Весной готовьтесь: только в Wink — уморительный полицейский экшн

С оперуполномоченным подмосковного ОВД Борисом Фадеевым (Владимир Яглыч) происходят какие-то странности: тихий борец с полицейскими бумагами, на фоне депрессии и сложной ситуации в семье (плюс само собой алкоголь) преображается до неузнаваемости: он вдруг энергично берется за самые опасные дела, открыто и смело идет на риск. Борис наугад перерезает провода на бомбе, врывается в банк к вооруженным грабителям без бронежилета, задерживает вора в законе во время сходки… С чего вдруг нерадивый опер вдруг становится супергероем и ищет подвигов? Тайну, которую герой скрывает даже от самых близких, постепенно раскроет экшн-комедия с элементами черного юмора.