VK подводит результаты работы по поддержке МСП за 2022 год

«В этом году нам было важно быстро перестроиться и начать еще активнее развивать те инструменты и проекты, которые были бы полезны бизнесу в новых условиях. Участники совета уже в марте проделали большую работу по сбору обратной связи от предпринимателей: какие проблемы есть, какие инструменты нужны, что сейчас работает недостаточно эффективно? Только за первые полгода наша команда провела офлайн-встречи более чем с тысячью предпринимателями, что помогло более глубоко понять потребности бизнеса. Все инсайты и запросы легли в основу доработки продуктов VK для бизнеса, развитие новых инструментов и технологий, а также запуск дополнительных мер поддержки. Мы видим результат проделанной работы. За 2022 год количество активных сообществ и групп бизнеса в соцсетях VK выросло более чем на 40%», — комментирует Егор Абрамец, вице-президент департамента рекламных технологий и СМБ, VK.

Бизнес ВКонтакте.