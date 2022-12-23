Так, 27 декабря у входа в парк имени Горького состоится детская программа «Новогодние игрушки приглашают в сказку». Приходить нужно к 16 часам.
Книжные выставки, викторины и конкурсы будут проводиться до 13 января в городских библиотеках. А в академическом молодежном театре можно посмотреть новогодние спектакли, в том числе «Золушка». Показы запланированы с декабря до 8 января.
Новогодние программы также проводит музыкальный театр на Большой Садовой. Завершатся мероприятия 16 января.
До 8 января будут проходить спектакли в театре драмы имени Горького. А до 6 числа в ДК «Ростсельмаш» можно увидеть спектакль «Морозко».
С 27 по 29 декабря с 15 до 18 часов проведут встречи в резиденции Деда Мороза на улице Капустина, 1/1. Традиционно 1 января в 10 часов состоится новогодний забег «Побегай 1 января»
Всего в городе запланированы около 40 мероприятий, в том числе после Нового года.
Ранее стало известно, что ростовчане смогут поздравить с Новым годом участников СВО и их семей.