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Власти в Ростове-на-Дону опубликовали программу новогодних мероприятий

Сегодня, 12:15
Фото: Rostov-gorod
Власти в Ростове-на-Дону опубликовали программу новогодних мероприятий
Для жителей Ростова-на-Дону подготовили десятки различные мероприятий к новогодним праздникам, сообщили в городской администрации.

Так, 27 декабря у входа в парк имени Горького состоится детская программа «Новогодние игрушки приглашают в сказку». Приходить нужно к 16 часам.

Книжные выставки, викторины и конкурсы будут проводиться до 13 января в городских библиотеках. А в академическом молодежном театре можно посмотреть новогодние спектакли, в том числе «Золушка». Показы запланированы с декабря до 8 января.

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Новогодние программы также проводит музыкальный театр на Большой Садовой. Завершатся мероприятия 16 января.

До 8 января будут проходить спектакли в театре драмы имени Горького. А до 6 числа в ДК «Ростсельмаш» можно увидеть спектакль «Морозко».

С 27 по 29 декабря с 15 до 18 часов проведут встречи в резиденции Деда Мороза на улице Капустина, 1/1. Традиционно 1 января в 10 часов состоится новогодний забег «Побегай 1 января»

Всего в городе запланированы около 40 мероприятий, в том числе после Нового года.

Ранее стало известно, что ростовчане смогут поздравить с Новым годом участников СВО и их семей.

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