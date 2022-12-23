В январе этого года Парфенов не явился на службу и уважительной причины у него не было. Незапланированный отпуск продлился до 29 июля, после чего он объявился.
После этого возбудили уголовное дело, фигурант полностью признал вину. Его виновность подтвердилась и другими доказательствами.
Ранее Парфенов к уголовной ответственности не привлекался. Теперь его приговорили к девяти месяцам заключения.
Это решение не вступило в законную силу.
Ранее военнослужащий два года бродяжничал в Ростовской области, чтобы не служить в армии.