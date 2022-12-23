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Военнослужащего осудили в Ростовской области за незапланированный отпуск

Сегодня, 10:42
Фото: mil.ru
Военнослужащего осудили в Ростовской области за незапланированный отпуск
В Ростовской области огласили приговор в отношении военнослужащего Владимира Парфенова, который не появлялся на службе, сообщает Объединенная пресс-служба судов.

В январе этого года Парфенов не явился на службу и уважительной причины у него не было. Незапланированный отпуск продлился до 29 июля, после чего он объявился. 

После этого возбудили уголовное дело, фигурант полностью признал вину. Его виновность подтвердилась и другими доказательствами. 

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Ранее Парфенов к уголовной ответственности не привлекался. Теперь его приговорили к девяти месяцам заключения. 

Это решение не вступило в законную силу. 

Ранее военнослужащий два года бродяжничал в Ростовской области, чтобы не служить в армии. 

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