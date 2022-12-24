В августе фигурантка обманула 40-летнюю женщину и пообещала ей избежать уголовной ответственности. На самом деле помочь она никак не могла.
За эту услугу адвокат хотела получить 1,2 миллиона рублей. Во время передачи денег ее задержали сотрудники регионального УФСБ.
Во время следствия обвиняемая находилась под домашним арестом, она признала вину. Суд приговорил ее к 1,5 года заключения, также ей запретили работать адвокатом в течение двух лет.
Ранее другого адвоката осудили в Волгодонске за обман попавшегося на краже клиента.