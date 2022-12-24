Транспорт будет ходить по маршруту «№ 5 Левенцовский — Центральный рынок». Он поедет по Маршала Еременко, Малиновского, через Стройгородок и Военвед.
Также троллейбусы будут заезжать на Буденновский проспект. Всего на маршруте предусмотрено более 10 остановок.
Ранее стало известно, что администрация в Ростове-на-Дону закупит 20 электробусов к концу 2023 года. Расширенный материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
До этого ростовчан шокировало подорожание проезда в троллейбусах и трамваях.