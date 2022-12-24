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До 31 декабря в Левенцовку Ростова-на-Дону пустят троллейбус № 17а

Сегодня, 17:08
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону до конца декабря в микрорайон Левенцовский пустят троллейбусы № 17а, сообщает Ростовский городской транспорт.

Транспорт будет ходить по маршруту «№ 5 Левенцовский — Центральный рынок». Он поедет по Маршала Еременко, Малиновского, через Стройгородок и Военвед.

Также троллейбусы будут заезжать на Буденновский проспект. Всего на маршруте предусмотрено более 10 остановок.

Ростовчане обвинили водителя троллейбуса в самоуправстве и потребовали уволить
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Ранее стало известно, что администрация в Ростове-на-Дону закупит 20 электробусов к концу 2023 года. Расширенный материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке

До этого ростовчан шокировало подорожание проезда в троллейбусах и трамваях. 


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