«Галандос красный нос»: как колядовали в Ростове в Нахичевани-на-Дону сто лет назад

Надо отметить, что к середине девятнадцатого века русская колония, как тогда говорили, в Нахичевани-на-Дону была внушительной, богатой и влиятельной. В городе к началу двадцатого века было уже три русских православных храма. Но вот что интересно. Поскольку русские в Нахичевани жили бок о бок с армянами в дружбе и согласии, они перенимали немало армянских обычаев. В частности, любили галандосить. Но, собственно говоря, это и не удивительно, ведь галандос напоминал русские колядки.