«Галандос красный нос»: как колядовали в Ростове в Нахичевани-на-Дону сто лет назад

Ходить с пением колядок было абсолютно нормальным явлением. Но только с таким весельем не приходили к соседям, у которых в течение года умер кто-то из близких.
Говорят, что обычай колядовать именно на Рождество появился на Руси после Крещения в 988 году. Колядовали как в обычной одежде, так и одевались «ряжеными». И, конечно, дети обожали колядки. Ведь колядующих угощали сладостями, печеньем, конфетами, пирогами.
Считалось, что ряженых надо впустить в дом и обязательно угостить. Тогда Новый год для семьи будет удачным. Конечно, сегодня трудно представить, что кто-то пустит незнакомых людей в дом. Но это сегодня.
Очень многое в культуре любого народа переплетается с религией. Дело в том, что и Масленица, и Коляда имеют языческие корни. Но потом они перешли в христианскую традицию. И теперь для христиан колядовать − это славить Господа, петь рождественские песни.
Коляда − праздник, который был самым большим и главным в зимний период для славян с языческих времен.
А еще ведь не только колядуют, но и щедруют, посевают. Обычно было так. Колядуют перед Рождеством (то есть по нынешнему календарю 6 января), щедруют вечером 13 января, а посевают на рассвете 14 января.
Думаю, каждый из нас вспомнит, как к нему приходили в гости дети (да и сами мы это делали, когда были юными), сыпали любое зерно и кричали: «Сеем, веем, посеваем, с Новым годом поздравляем! Хоть и Старый Новый год − все равно добро несет!»
И, конечно, за то, что дети испачкали зерном твою прихожую, их надо отблагодарить конфетами, сладостями или пирогами. Иначе никак. Традиция такая. Кстати, раньше зерно, которым посевали, считалось оберегом, поэтому его не выметали до заката солнца.
И еще одно интересное поверье было. На так называемый Старый или Русский Новый год 14 января первым в дом должен войти мужчина. Взрослый или ребенок − это неважно. Если войдет мужчина, то, значит, в доме будет все хорошо. Поэтому обычно посевающего первого запускали мальчика, а уж потом за ним заходили и все остальные ряженые и посевающие.
А щедровать надо было 13 января (то есть накануне Старого Нового года). Это значит, готовить вкусные непостные блюда. Готовили блины, пироги, разное жаркое, домашнюю колбасу. Всеми этими вкусностями, разумеется, угощали гостей.
Нахичеванские колядки
В Нахичевани-на-Дону были тоже свои колядки. Назывались они галандос (или каландос). Откуда такое название? Говорят, что от латинского calendae (»календэ») происходит слово «календарь» во многих европейских языках, а также слово »гахант» или «кахант» в армянском языке − «первый день нового года».
Я еще помню, как нахичеванские старики, смеясь, друг другу рассказывали, как детьми «галандосили», то есть колядовали.
Традиционно армяне встречали Новый год и Рождество большой семьей, в кругу многочисленных родственников. Готовились всевозможные блюда и вкусности. И, конечно, эти дни были особо любимы детьми. Ведь именно тогда их одаривали, баловали, и они ходили по соседям »галандосить», то есть петь и получать за это подарки.
Известный армянский филолог, общественный деятель, ректор Нахичеванской-на-Дону духовной семинарии Ерванд Шахазиз в своей книге «Новый Нахичевань и новонахичеванцы» (Тифлис, 1903) писал, что накануне Нового года до наступления вечера слышались голоса детей, поющих новогодние колядки −каландос (галандос). Дети группами ходили от дома к дому и пением поздравляли с наступлением гаханта − первого дня нового года. Поющая детвора получала в ответ от хозяев домов гату (или ката − вкусная сладкая выпечка), самсу (пирожки с мясом), халач (калачи) и мелкие монеты.
Армянский рождественский фольклор очень интересен. Исследователь новонахичеванского фольклора Хачерес Поркшеян в 1965 году в Ереване издал книгу «Устное народное творчество армян Нор-Нахичевана». В этой исследовательской работе он приводит варианты галандосов (каландосов).
Надо отметить, что к середине девятнадцатого века русская колония, как тогда говорили, в Нахичевани-на-Дону была внушительной, богатой и влиятельной. В городе к началу двадцатого века было уже три русских православных храма. Но вот что интересно. Поскольку русские в Нахичевани жили бок о бок с армянами в дружбе и согласии, они перенимали немало армянских обычаев. В частности, любили галандосить. Но, собственно говоря, это и не удивительно, ведь галандос напоминал русские колядки.
Так вот был русский вариант галандоса в Нахичевани. Только надо пояснить, что по-армянски Новый год − это Нор Дари или Нор Тари. А с Новым годом − это Шноравор Нор Дари.
Русские дети ходили по домам армянских соседей и пели вот такой галандос:
Галандос, дос, дос!
Шноравор Нор Дари! (ШнаворНор Дари)
Чи дома, дома
Пан-хозяин дома?
Давай гата (ката), давай самса!
Давай орешки, давай пирожки!
У детей были и свои дразнилки.
«Галандос, длинный нос, почем бублик продаешь? − По копейке, по рублю. − Галандоса не люблю».
Нахичеванский галандос любили все − и взрослые, и дети, и русские, и армяне.
Георгий Багдыков