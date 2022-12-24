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Главную городскую елку открыли в Таганроге днем 23 декабря

Сегодня, 12:15
Фото: 1mi
В Таганроге в парке имени Максима Горького состоялось открытие главной городской елки.

Праздник состоялся днем 23 декабря, всех гостей встречали Дед Мороз и Снегурочка. Мероприятия провели в арт-пространстве «Таганрогский трамвай».

По информации "Таганрогской правды", широко праздновать Новый год в этот раз не будут. А 1 января днем состоится легкоатлетический забег. 

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Также в этот день в "Таганрогском трамвае" состоится показ новогодних мультфильмов и музыкальных клипов. 

Ранее власти в Ростове-на-Дону опубликовали программу новогодних мероприятий. С расширенным материалом можно ознакомиться по ссылке. В городе также пройдет новогодний забег.

#Илья Протвинов#Праздник#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
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