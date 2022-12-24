Праздник состоялся днем 23 декабря, всех гостей встречали Дед Мороз и Снегурочка. Мероприятия провели в арт-пространстве «Таганрогский трамвай».
По информации "Таганрогской правды", широко праздновать Новый год в этот раз не будут. А 1 января днем состоится легкоатлетический забег.
Также в этот день в "Таганрогском трамвае" состоится показ новогодних мультфильмов и музыкальных клипов.
Ранее власти в Ростове-на-Дону опубликовали программу новогодних мероприятий. С расширенным материалом можно ознакомиться по ссылке. В городе также пройдет новогодний забег.