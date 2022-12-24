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Массовые отключения света проведут из-за работ в Ростове-на-Дону с 26 и по 31 декабря

Сегодня, 17:29
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону с 26 по 30 декабря пройдут массовые отключения света из-за ремонтных работ, сообщает "Донэнерго".

В понедельник, 26 декабря, обесточат улицы Черепахина, Варфоломеева, 19-я линия, 21-я линия, 1-ая Пролетарская. Во вторник отключат свет на улицах Штахановского, Вятская, Таганрогская, Ташкентская, Тульская. 

В среду электричества не будет на улицах Таганрогская, Дачная, Города Волос, Красноармейская. Также это касается улиц Заводская, Магнитогорская, Пржевальского, переулка Урицкого.

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В четверг свет выключат на улицах Города Волос, Красноармейская, в переулках 1-й Буковый, Дозорный, Жлобинский. В пятницу это коснется проспектов Коммунистический, Стачки и улицы Малиновского. 


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