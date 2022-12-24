Напомним, что артист боролся с раком желудка, который у него диагностировали медики. Победить болезнь не удалось, артист умер в возрасте 55 лет.
По информации РИА «Новости», похороны пройдут на новом кладбище в Новочеркасске. Их проведут в понедельник, 26 декабря. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Напомним, что Пономаренко выступал со своим братом. Они стали известны за счет программы «Кривое зеркало».
Ранее скончался в Ростове-на-Дону знаменитый хирург Анатолий Пушков. Расширенный материал читайте по ссылке.