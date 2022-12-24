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Похороны юмориста Александра Пономаренко проведут 26 декабря в Новочеркасске

Сегодня, 16:28
Фото: 1MI
В Новочеркасске Ростовской области похоронят скончавшегося юмориста Александра Пономаренко.

Напомним, что артист боролся с раком желудка, который у него диагностировали медики. Победить болезнь не удалось, артист умер в возрасте 55 лет.

По информации РИА «Новости», похороны пройдут на новом кладбище в Новочеркасске. Их проведут в понедельник, 26 декабря. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

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Напомним, что Пономаренко выступал со своим братом. Они стали известны за счет программы «Кривое зеркало».

Ранее скончался в Ростове-на-Дону знаменитый хирург Анатолий Пушков. Расширенный материал читайте по ссылке.

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