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Пригожин предупредил ростовских олигархов, что они могут все потерять

Сегодня, 18:38
Фото: 1MI
Евгений Пригожин заявил, что богатые люди в России не спешат поддерживать спецоперацию, так как не хотят потерять свой комфорт, пишут СМИ.

Издание «Новороссия» со ссылкой на слова Пригожина пишет, что из-за страха отказаться от роскошной жизни богатые люди остались в тени с началом СВО. По его мнению, со временем им придется отказаться от роскоши.

«Надо прийти к пониманию, что стоит отказаться от того, что есть соблазнительное, в том числе ресторанов. Чем скорее отберут, тем лучше. Самим бы надо уже отобрать», — пишет издание со ссылкой на слова Пригожина.

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Он высказался о всей России, в том числе Ростовской области. 

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