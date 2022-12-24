Напомним, что Рогозин получил ранение в ДНР, когда атаковали гостиницу, в которой он находился. После этого его перевезли в Ростов-на-Дону.
Операцию в донской столице пациенту делать не стали. Теперь РИА «Новости» написало, что его доставили в госпиталь в московском регионе.
«Через несколько дней пройдет операция по извлечению застрявшего возле позвоночника осколка», — говорится в публикации.
Официальной информации об этом не появлялось, она уточняется. Добавим, что во время происшествия пострадали еще несколько человек, всем им оказывают помощь.