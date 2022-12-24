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Раненого Рогозина доставили из Ростова-на-Дону в московский регион

Сегодня, 13:30
Фото: 1MI
Бывшего главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина, который находился в Ростове-на-Дону после ранения, доставили в московский регион, пишут СМИ.

Напомним, что Рогозин получил ранение в ДНР, когда атаковали гостиницу, в которой он находился. После этого его перевезли в Ростов-на-Дону.

Операцию в донской столице пациенту делать не стали. Теперь РИА «Новости» написало, что его доставили в госпиталь в московском регионе.

Стало известно о состоянии раненого Рогозина в Ростове-на-Дону
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«Через несколько дней пройдет операция по извлечению застрявшего возле позвоночника осколка», — говорится в публикации.

Официальной информации об этом не появлялось, она уточняется. Добавим, что во время происшествия пострадали еще несколько человек, всем им оказывают помощь.

 

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