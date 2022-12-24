Ростовчанин лишился более 200 тыс рублей, перейдя по ссылке от незнакомого номера

Posted 24 декабря 2022, 09:28
Published 24 декабря 2022, 09:28
Modified 24 декабря 2022, 09:31
Updated 24 декабря 2022, 09:31
59-летний мужчина получил сообщение от незнакомого номера, в котором была ссылка. Ростовчанин перешел по ссылке, но никаких действий не заметил. Позже он обнаружил, что с его карты списались все сбережения, а сообщение исчезло.
Ростовчанин обратился в полицию, по факту преступления возбудили уголовное дело.
Жителям Ростова напоминают, что переходить по ссылкам в письмах и сообщениях от неизвестных отправителей опасно.
Ранее в Ростове трех предпринимателей приговорили к реальным срокам от 3 до 3,5 года за мошенничество с НДС на 60 миллионов рублей.