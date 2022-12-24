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Posted 24 декабря 2022, 09:28

Published 24 декабря 2022, 09:28

Modified 24 декабря 2022, 09:31

Updated 24 декабря 2022, 09:31

Ростовчанин лишился более 200 тыс рублей, перейдя по ссылке от незнакомого номера

Ростовчанин лишился более 200 тыс рублей, перейдя по ссылке от незнакомого номера

24 декабря 2022, 09:28
Фото: 1MI.
Житель Ростова-на-Дону потерял 213 тысяч рублей, перейдя по ссылке из сообщения от незнакомого абонента, сообщили в региональном ГУ МВД.

59-летний мужчина получил сообщение от незнакомого номера, в котором была ссылка. Ростовчанин перешел по ссылке, но никаких действий не заметил. Позже он обнаружил, что с его карты списались все сбережения, а сообщение исчезло.

Ростовчанин обратился в полицию, по факту преступления возбудили уголовное дело.

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Жителям Ростова напоминают, что переходить по ссылкам в письмах и сообщениях от неизвестных отправителей опасно.

Ранее в Ростове трех предпринимателей приговорили к реальным срокам от 3 до 3,5 года за мошенничество с НДС на 60 миллионов рублей.

 

 

 

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