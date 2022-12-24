«Донская Госавтоинспекция предупреждает о риске возникновения ДТП в
сложных метеорологических условиях», — сказано в сообщении.
Утром в субботу 24 декабря территорию Ростовской области накроет густой туман. Кроме того, дороги покроются коркой льда из-за гололеда.
Из-за неблагоприятных погодных условий водителей просят соблюдать осторожность и быть предельно внимательными на дорогах. При движении рекомендуется увеличить дистанцию со впереди идущим транспортом, не превышать скорость, перед маневрами убедиться в их безопасности.
При этом водителям Ростовской области рекомендуют по возможности отказаться от поездок на личном транспорте.