Из-за неблагоприятных погодных условий водителей просят соблюдать осторожность и быть предельно внимательными на дорогах. При движении рекомендуется увеличить дистанцию со впереди идущим транспортом, не превышать скорость, перед маневрами убедиться в их безопасности.