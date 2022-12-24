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Ростовских водителей предупредили о резком ухудшении погоды

Сегодня, 06:05
Фото: 1MI
В Ростовской области из-за резкого ухудшения погодных условий может увеличиться число ДТП, сообщили в региональном ГУ МВД.

«Донская Госавтоинспекция предупреждает о риске возникновения ДТП в
сложных метеорологических условиях», — сказано в сообщении.

Утром в субботу 24 декабря территорию Ростовской области накроет густой туман. Кроме того, дороги покроются коркой льда из-за гололеда.

В Ростовской области водителей призывают воздержаться от поездок из-за гололеда
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Из-за неблагоприятных погодных условий водителей просят соблюдать осторожность и быть предельно внимательными на дорогах. При движении рекомендуется увеличить дистанцию со впереди идущим транспортом, не превышать скорость, перед маневрами убедиться в их безопасности.

При этом водителям Ростовской области рекомендуют по возможности отказаться от поездок на личном транспорте.

 

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