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Рядом с границей Ростовской области задержали боевика «Азова»*, готовившего теракты

Сегодня, 09:01
Фото: 1MI
Недалеко от границы Ростовской области задержали боевика запрещенной в РФ террористической организации «Азов», который готовил теракты, сообщил источник.

Как пишет РИА «Новости»,  боевика украинского нацбатальона задержали в Луганской народной республике. Задержанный собирал сведения о расположении российских войск и информацию о чиновниках администраций муниципалитетов ЛНР.

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У мужчины, который планировал теракты, обнаружили самодельное взрывное устройство с дистанционным управлением. Взрывное устройство ликвидировали, ведут оперативно-разыскные мероприятия

Ранее в Ростовской области задержали украинского агента Владислава Пономарева, которого завербовали через компьютерную игру.

*Запрещенная в России террористическая организация.

 

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