Как пишет РИА «Новости», боевика украинского нацбатальона задержали в Луганской народной республике. Задержанный собирал сведения о расположении российских войск и информацию о чиновниках администраций муниципалитетов ЛНР.
У мужчины, который планировал теракты, обнаружили самодельное взрывное устройство с дистанционным управлением. Взрывное устройство ликвидировали, ведут оперативно-разыскные мероприятия
Ранее в Ростовской области задержали украинского агента Владислава Пономарева, которого завербовали через компьютерную игру.
*Запрещенная в России террористическая организация.