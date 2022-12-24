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В Ростове умер юморист и ведущий «Утренней почты» Александр Пономаренко

Сегодня, 14:35
Фото: 1MI
Ушел из жизни известный юморист Александр Пономаренко, который родился в Ростовской области, сообщил телеведущий Андрей Малахов в Telegram.

Напомним, что у артиста диагностировали рак желудка четвертой стадии. После этого он начал курс лечения.

Сейчас стало известно, что победить болезнь не удалось и Пономаренко скончался.

«Еще месяц назад была надежда, мы снимали программу, он был в хорошем расположении духа… Верил в лучшее», — написал Малахов.

До этого СМИ писали, что пациенту якобы не хватало денег на дорогостоящее лечение. Материал на эту тему читайте по ссылке.

Ранее в аварии погиб отец четверых детей Савченко и его 7-летний сын из города Шахты. Известно, что ДТП произошло на трассе Новочеркасск — Каменоломни.

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