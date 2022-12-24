С 1 января 2023 года для автовладельцев вводят новые пошлины, а для некоторых увеличивают размер. В частности, сейчас бесплатные процедуры по получению разрешения на изменение конструкции колесного транспорта и продление свидетельства о допуске к перевозке опасных грузов будут стоить по тысяче рублей каждая. Получение же свидетельства о допуске к перевозке опасных грузов обойдется в 1,5 тысячи рублей, хотя до нового года получить его еще можно бесплатно.