Изменения МРОТ и прожиточного минимума
С 1 января 2023 года прожиточный минимум в Ростовской области будет составлять 13513 рублей. Для трудоспособного населения этот показатель составит 14729 рублей, для детей — 13759 рублей, для пенсионеров — 11621 рубль.
Кроме того, с нового года изменится и минимальный размер оплаты труда, который составит 16 242 рубля, что на 963 рубля выше, чем нынешний. Работодатели не имеют права платить своим сотрудникам зарплату меньше установленного МРОТ.
Новые пошлины для автовладельцев
С 1 января 2023 года для автовладельцев вводят новые пошлины, а для некоторых увеличивают размер. В частности, сейчас бесплатные процедуры по получению разрешения на изменение конструкции колесного транспорта и продление свидетельства о допуске к перевозке опасных грузов будут стоить по тысяче рублей каждая. Получение же свидетельства о допуске к перевозке опасных грузов обойдется в 1,5 тысячи рублей, хотя до нового года получить его еще можно бесплатно.
Кроме того, получение свидетельства о безопасности ТС с измененной конструкцией вырастет с 800 до 1000 рублей.
Штрафы за выброс мусора из автомобилей
выброс мусора из автомобиля в неположенных местах будут фиксировать камерами и выписывать штрафы. Для физлиц размер штрафа составит от 10 до 15 тысяч рублей, для водителей грузовиков от 40 до 50 тысяч рублей.
Детские пособия
С 1 января в Ростовской области вводят ежемесячное пособие в размере от 50 до 100% от прожиточного минимума на детей до 17 лет. Если детей несколько, то пособие назначат для каждого из них. Пособие также получат беременные, которые встали на учет на раннем сроке.
Изменение размера больничного
С 1 января 2023 года в Ростовской области вырастет размер выплаты по больничному листу.
Работники с восьмилетним стажем смогут получить максимальную выплату в размере 2 736 рублей за день и 85 тысяч рублей за месяц. Методика расчета размера больничного листа останется прежней, при стаже менее пяти лет выплата достигнет 60% от средней зарплаты, от пяти до восьми лет — 80%, свыше восьми лет — 100%.