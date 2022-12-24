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Центр помощи семьям мобилизованных в Ростове-на-Дону

Сегодня, 04:19
Фото: Министерство обороны РФ
Центр помощи семьям мобилизованных работает в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону работает региональный волонтерский центр помощи мобилизованным и их семьям. Как обратиться за поддержкой, в материале RostovGazeta.

Для получения помощи доступны горячая линия, на которую могут позвонить мобилизованные граждане и их близкие. Люди обращаются по различным вопросам, в том числе по правовым аспектам. 

Позвонить можно и в том случае, если нужна помощь в бытовых нуждах. Центр координирует работу со штабом акции взаимопомощи #Мывместе, активисты которой также работают во всех муниципалитетах. 

Куда обратиться за помощью семьям мобилизованных

Позвонить можно по телефону горячей линии 8(863)2-918-918. Далее нужно сообщить о своей проблеме, после чего к решению подключатся все структуры, которые должны этим заниматься.

Власти пообещали, что без поддержки никто не останется. 

Что известно о частичной мобилизации

Частичная мобилизация началась с 21 сентября, всего набрали 300 тысяч человек для выполнения задач в рамках спецоперации. В данный момент набор военнослужащих не проводится.

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Вначале все бойцы проходят специальную подготовку, после чего могут стать участниками СВО. Запускать вторую волну набора в рамках частичной мобилизации не планируется. 

Сколько платят военнослужащим

Все военнослужащие получают единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей. Также им перечисляют 150 тысяч рублей - это помощь от региона. 

Кроме того, у бойцов высокие зарплаты и у них есть различные льготы. Так, в Ростове семьи мобилизованных не платят за посещение детского сада. 

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