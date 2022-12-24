Для получения помощи доступны горячая линия, на которую могут позвонить мобилизованные граждане и их близкие. Люди обращаются по различным вопросам, в том числе по правовым аспектам.
Позвонить можно и в том случае, если нужна помощь в бытовых нуждах. Центр координирует работу со штабом акции взаимопомощи #Мывместе, активисты которой также работают во всех муниципалитетах.
Позвонить можно по телефону горячей линии 8(863)2-918-918. Далее нужно сообщить о своей проблеме, после чего к решению подключатся все структуры, которые должны этим заниматься.
Власти пообещали, что без поддержки никто не останется.
Частичная мобилизация началась с 21 сентября, всего набрали 300 тысяч человек для выполнения задач в рамках спецоперации. В данный момент набор военнослужащих не проводится.
Вначале все бойцы проходят специальную подготовку, после чего могут стать участниками СВО. Запускать вторую волну набора в рамках частичной мобилизации не планируется.
Все военнослужащие получают единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей. Также им перечисляют 150 тысяч рублей - это помощь от региона.
Кроме того, у бойцов высокие зарплаты и у них есть различные льготы. Так, в Ростове семьи мобилизованных не платят за посещение детского сада.