Мужчина обратился к медикам с жалобами на боли в ноге. Оказалось, что из-за тромбоза аневризмы началась гангрена.
В результате пациенту грозила ампутация ноги. Но медики провели уникальную операцию по удалению тромботических масс.
Хирургическое вмешательство длилось полтора часа. На следующие сутки ростовчанин мог самостоятельно передвигаться.
Градоначальник уточнил, что болей больше нет.
Ранее агрессивный и редкий микроорганизм поселился в мужчине из Ростова после удаления зуба. Заболевшего удалось успешно вылечить.