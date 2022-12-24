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Уникальную операцию по спасению ноги при гангрене провели в Ростове-на-Дону

Сегодня, 11:06
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону пациенту удалось спасти ногу, которую могли ампутировать, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Мужчина обратился к медикам с жалобами на боли в ноге. Оказалось, что из-за тромбоза аневризмы началась гангрена. 

В результате пациенту грозила ампутация ноги. Но медики провели уникальную операцию по удалению тромботических масс. 

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Хирургическое вмешательство длилось полтора часа. На следующие сутки ростовчанин мог самостоятельно передвигаться. 

Градоначальник уточнил, что болей больше нет.

Ранее агрессивный и редкий микроорганизм поселился в мужчине из Ростова после удаления зуба. Заболевшего удалось успешно вылечить.

#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Операция#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
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