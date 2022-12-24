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В Аксае задержали женщину, которая зарезала собутыльника двумя ножами 19 декабря

Сегодня, 11:47
Фото: 1MI
В Ростовской области задержали жительницу Аксая, которая двумя ножами убила знакомого, сообщили в УСКР по региону.

Во время допроса 52-летняя подозреваемая рассказала, что 19 декабря распивала алкоголь в квартире на улице Вартанова. Она поссорилась с 57-летним знакомым и убила его двумя ножами. 

Пострадавший скончался на месте происшествия, нападавшая в это время скрылась. Ее удалось найти и задержать.

В Ростовской области из-за убийства участкового задержали его собутыльников
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По факту случившегося возбудили уголовное дело. В данный момент решается вопрос об аресте. 

Сейчас устанавливаются все обстоятельства убийства. Максимальное наказание составляет 15 лет заключения. 

Ранее в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону 44-летнего заключенного нашли повешенным в декабре.

 

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