Во время допроса 52-летняя подозреваемая рассказала, что 19 декабря распивала алкоголь в квартире на улице Вартанова. Она поссорилась с 57-летним знакомым и убила его двумя ножами.
Пострадавший скончался на месте происшествия, нападавшая в это время скрылась. Ее удалось найти и задержать.
По факту случившегося возбудили уголовное дело. В данный момент решается вопрос об аресте.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства убийства. Максимальное наказание составляет 15 лет заключения.
Ранее в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону 44-летнего заключенного нашли повешенным в декабре.