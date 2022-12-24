Как рассказал сити-менеджер во время личного приема горожан, строительство школы в пятом микрорайоне идет согласно графику. Учебное заведение начали строить в этом году и должны открыть в середине декабря 2023-го.
«Жителей Левенцовки волнуют сроки завершения строительства школы в 5-м микрорайоне… Работы ведутся по графику», — заверил глава администрации.
Кроме того, до конца текущего года в Левенцовке должны закончить строительство детского сада. Завершить строительные работы должны до 25 декабря 2022 года.