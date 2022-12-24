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В Ростове новую школу в Левенцовском откроют в декабре 2023 года

Сегодня, 08:34
Фото: 1MI
Новую школу на 1,1 тысячи мест в микрорайоне Левенцовский в Ростове-на-Дону откроют до 15 декабря 2023 года, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Как рассказал сити-менеджер во время личного приема горожан, строительство школы в пятом микрорайоне идет согласно графику. Учебное заведение начали строить в этом году и должны открыть в середине декабря 2023-го.

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«Жителей Левенцовки волнуют сроки завершения строительства школы в 5-м микрорайоне… Работы ведутся по графику», — заверил глава администрации.

Кроме того, до конца текущего года в Левенцовке должны закончить строительство детского сада. Завершить строительные работы должны до 25 декабря 2022 года.

 

 

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