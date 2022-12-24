В Ростовской области насмерть сбили молодого мужчину, шедшего по трассе

Инцидент произошел около семи часов вечера пятницы в Октябрьском районе. Мужчина шел по трассе от станицы Кривянской в направлении Новочеркасска, когда его сбил водитель ВАЗ 211440.
После столкновения автомобиль выкинуло на встречную полосу движения, где он врезался в Volkswagen Jetta.
В результате ДТП пешеход погиб на месте происшествия до приезда медиков, оба водителя 2004 и 1992 годов рождения получили повреждения.
По факту происшествия начали проверку.
Ранее в Семикаракорском районе водитель УАЗа насмерть сбил 37-летнего мужчину, который шел по обочине дороги.