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В Ростовской области насмерть сбили молодого мужчину, шедшего по трассе

Сегодня, 07:09
Фото: УГИБДД по РО
На автодороге Новочеркасск - Багаевская вечером 23 декабря насмерть сбили 34-летнего мужчину, сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел около семи часов вечера пятницы в Октябрьском районе. Мужчина шел по трассе  от станицы Кривянской в направлении Новочеркасска, когда его сбил водитель ВАЗ 211440.

После столкновения автомобиль выкинуло на встречную полосу движения, где он врезался в Volkswagen Jetta.

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В результате ДТП пешеход погиб на месте происшествия до приезда медиков, оба водителя 2004 и 1992 годов рождения получили повреждения.

По факту происшествия начали проверку.

Ранее в Семикаракорском районе водитель УАЗа насмерть сбил 37-летнего мужчину, который шел по обочине дороги.

 

 

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