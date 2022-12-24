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В Ростовской области умер охотник, которого сутки согревали на морозе его собаки

Сегодня, 07:23
Фото: 1MI
В Миллеровском районе в больнице умер 72-летний мужчина, которому стало плохо на охоте и его сутки грели преданные собаки.

О том, что выжить на морозе охотнику помогли две его собаки, в пятницу 23 декабря сообщили в Департаменте по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области.

Житель хутора Терновой уехал на охоту в Сулинское лесничество и перестал выходить на связь. Вечером 21 декабря обеспокоенный родственники обратились в полицию и к спасателям.

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Охотника нашли после обеда на следующий день, он лежал на земле, как выяснилось, у мужчины случился инсульт. Его охотничьи собаки, лайка и русская гончая, согревали хозяина теплом. При этом одна из собак оказалась ранена, предположительно, после схватки с диким зверем.

Мужчину на вертолете отправили в Миллеровскую ЦРБ, но, несмотря на усилия врачей, он умер 23 декабря. О смерти охотника изданию 1rnd сообщил источник в больнице. 

Ранее в Ростовской области охотник вместо косули подстрелил приятеля.

 

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