Охотника нашли после обеда на следующий день, он лежал на земле, как выяснилось, у мужчины случился инсульт. Его охотничьи собаки, лайка и русская гончая, согревали хозяина теплом. При этом одна из собак оказалась ранена, предположительно, после схватки с диким зверем.