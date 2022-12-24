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В Ростовской области водитель ВАЗа погиб в лобовом столкновении с грузовиком

Сегодня, 10:27
Фото: УГИБДД по РО
На трасе Таганрог — Покровское вечером в пятницу 23 декабря столкнулись ВАЗ-21150 и КамАЗ, водитель легкового автомобиля погиб на месте, сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел около пяти часов вечера на первом километре автодороги. Легковой автомобиль под управлением водителя 1961 года рождения при выполнении обгона выехал на встречную полосу движения и столкнулся с грузовиком. За рулем КамАЗа с прицепом находился водитель 1980 года рождения.

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От полученных травм водитель ВАЗа умер на месте происшествия.

По факту аварии начали проверку.

Ранее в Таганроге водитель иномарки скончался за рулем из-за проблем с сердцем, протаранил Kia Sportage и врезался в бетонное ограждение.

 

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