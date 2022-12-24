В Ростовской области водитель ВАЗа погиб в лобовом столкновении с грузовиком

Инцидент произошел около пяти часов вечера на первом километре автодороги. Легковой автомобиль под управлением водителя 1961 года рождения при выполнении обгона выехал на встречную полосу движения и столкнулся с грузовиком. За рулем КамАЗа с прицепом находился водитель 1980 года рождения.
От полученных травм водитель ВАЗа умер на месте происшествия.
По факту аварии начали проверку.
Ранее в Таганроге водитель иномарки скончался за рулем из-за проблем с сердцем, протаранил Kia Sportage и врезался в бетонное ограждение.