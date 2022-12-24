Как пишет РИА «Новости», спецслужбы Украины вышли на Понамарева в середине 2021 года, а уже в 2022-м предложили сотрудничество. Мужчина согласился передавать информацию о расположении российских войск и техники украинским спецслужбам.
Также источник поделился информацией о самом Пономареве и рассказал, что тот родился в Макеевке, поддерживал фашистскую идеологию и хотел служить в запрещенной в РФ террористической организации «Азов», но не попал туда из-за того, что проживал на территории ДНР.
Напомним, Пономарева арестовали 23 декабря, передаваемую им информацию Киев использовал для корректировки огня из РСЗО HIMARS.