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Задержанного в Ростовской области шпиона СБУ завербовали с помощью компьютерной игры

Сегодня, 05:14
Фото: 1MI
Украинского агента Владислава Пономарева, которого задержали в Ростовской области, завербовали через компьютерную игру, сообщил источник в правоохранительных органах.

Как пишет РИА «Новости», спецслужбы Украины вышли на Понамарева в середине 2021 года, а уже в 2022-м предложили сотрудничество. Мужчина согласился передавать информацию о расположении российских войск и техники украинским спецслужбам.

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Также источник поделился информацией о самом Пономареве и рассказал, что тот родился в Макеевке, поддерживал фашистскую идеологию и хотел служить в запрещенной в РФ террористической организации «Азов», но не попал туда из-за того, что проживал на территории ДНР.

Напомним, Пономарева арестовали 23 декабря, передаваемую им информацию Киев использовал для корректировки огня из РСЗО HIMARS.

 

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