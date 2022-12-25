Жителей Ростова-на-Дону предупредили, что во вторник, 27 декабря, в центре города ожидаются массовые отключения подачи воды в жилые дома Ленинского района и Нового поселения.
Так с 08.30 до 23.00 мск отключения воды ожидаются в домах на улицах Маркова, Бондаренко, Нефедова, Народного ополчения, Балочной, а также в переулках Булавина и Гвардейском и в границах этих улиц.
Причиной этого станут работы по подключению линии водопровода на улице Текучева после реконструкции.
Ранее в Ростове жителей встревожила возможность отведения реки Дон от города для снабжения Донбасса. По мнению населения, игры с перенаправлением русла мелеющей реки приведут к ее исчезновению и проблемам с водоснабжением донских городов.