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Часть Ростова останется без водоснабжения 27 декабря

Сегодня, 07:12
Фото: pxhere.com
В Ленинском районе Ростова и Новом поселении во вторник, 27 декабря, ожидаются массовые отключения водоснабжения в домах из-за реконструкции водопровода на улице Текучева, об этом предупредили АО «Ростовводоканал».

 Жителей Ростова-на-Дону предупредили, что во вторник, 27 декабря, в центре города ожидаются массовые отключения подачи воды в жилые дома Ленинского района и Нового поселения. 

Так с 08.30 до 23.00 мск отключения воды ожидаются в домах на улицах Маркова, Бондаренко, Нефедова, Народного ополчения, Балочной, а также в переулках Булавина и Гвардейском и в границах этих улиц.

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Причиной этого станут работы по подключению линии водопровода на улице Текучева после реконструкции. 

Ранее в Ростове жителей встревожила возможность отведения реки Дон от города для снабжения Донбасса. По мнению населения, игры с перенаправлением русла мелеющей реки приведут к ее исчезновению и проблемам с водоснабжением донских городов.

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