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До -10 градусов похолодает в Ростове на новогодних каникулах

Сегодня, 17:03
Фото: 1MI
Снег стоит ожидать только концу новогодних праздников, рассказали синоптики.
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Погода

Синоптики составили прогноз погоды на новогодние праздники. Так, 31 декабря в Ростове температура воздуха составит днем -1 градус, а ночью — -3. Снега в новогоднюю ночь, вероятно, ждать не стоит. Не будет в Ростове и ярких салютов, так как небо заволокут облака. Скорость ветра составит шесть метров в секунду.

1 января небо прояснеет. Днем похолодает до -2, а ночью — до -5. Уже 2 января снова станет облачно. Также ожидается небольшое потепление днем до 0 градусов, а ночью — до -2. Скорость ветра составит восемь метров в секунду.

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Резкое изменение погоды ожидается в пятницу, 6 января. В этот день в Ростове пойдет снег. Также возможны туман и гололедица. Столбики термометров опустятся днем до -2 градусов, а ночью — до 4.

В субботу, 7 января снегопад продолжится. Похолодает до -4 градусов днем и -1 ночью. В воскресенье, 8 января прогнозируются заморозки до -10 днем и -7 ночью. Также вероятны гололед и туман на дорогах.

Ранее жителей Ростовской области призвали быть бдительными в период новогодних праздников.

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