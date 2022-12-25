Синоптики составили прогноз погоды на новогодние праздники. Так, 31 декабря в Ростове температура воздуха составит днем -1 градус, а ночью — -3. Снега в новогоднюю ночь, вероятно, ждать не стоит. Не будет в Ростове и ярких салютов, так как небо заволокут облака. Скорость ветра составит шесть метров в секунду.
1 января небо прояснеет. Днем похолодает до -2, а ночью — до -5. Уже 2 января снова станет облачно. Также ожидается небольшое потепление днем до 0 градусов, а ночью — до -2. Скорость ветра составит восемь метров в секунду.
Резкое изменение погоды ожидается в пятницу, 6 января. В этот день в Ростове пойдет снег. Также возможны туман и гололедица. Столбики термометров опустятся днем до -2 градусов, а ночью — до 4.
В субботу, 7 января снегопад продолжится. Похолодает до -4 градусов днем и -1 ночью. В воскресенье, 8 января прогнозируются заморозки до -10 днем и -7 ночью. Также вероятны гололед и туман на дорогах.
Ранее жителей Ростовской области призвали быть бдительными в период новогодних праздников.