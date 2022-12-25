Синоптики составили прогноз погоды на новогодние праздники. Так, 31 декабря в Ростове температура воздуха составит днем -1 градус, а ночью — -3. Снега в новогоднюю ночь, вероятно, ждать не стоит. Не будет в Ростове и ярких салютов, так как небо заволокут облака. Скорость ветра составит шесть метров в секунду.