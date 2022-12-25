В субботу, 24 декабря, в 19.50 мск на трассе между Самбеком и Матвеевым Курганом водитель грузовика Volvo не соблюдал безопасную дистанцию и врезался в автомобиль Mazda, который остановился перед ним.
Позднее грузовик проехал дальше и столкнулся с автомобилем скорой помощи, после этого оба автомобиля выехали на встречную полосу и врезались в автобус БАЗ.
Несмотря на многочисленные столкновения, в аварии пострадали только транспортные средства, теперь полиции предстоит выяснить все причины и обстоятельства ДТП.
Ранее в Новочеркасске двое взрослых и ребенок стали жертвами ДТП с пьяным водителем.