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Дончане чудом не пострадали в массовом ДТП со скорой и автобусом на трассе в Самбек

Сегодня, 08:40
Фото: ГИБДД РО
В Ростовской области на трассе «Самбек — Матвеев Курган» произошло серьезное ДТП с участием четырех транспортных средств, включая грузовик, скорую и автобус, об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

В субботу, 24 декабря, в 19.50 мск на трассе между Самбеком и Матвеевым Курганом водитель грузовика Volvo не соблюдал безопасную дистанцию и врезался в автомобиль Mazda, который остановился перед ним.

Позднее грузовик проехал дальше и столкнулся с автомобилем скорой помощи, после этого оба автомобиля выехали на встречную полосу и врезались в автобус БАЗ. 

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Несмотря на многочисленные столкновения, в аварии пострадали только транспортные средства, теперь полиции предстоит выяснить все причины и обстоятельства ДТП. 

Ранее в Новочеркасске двое взрослых и ребенок стали жертвами ДТП с пьяным водителем.

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