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Итоги недели: жители Ростовской области страдают от невыносимой вони и звуков взрывов

Сегодня, 14:55
Фото: pxhere.com

Жители Ростовской области страдают от вони, слышат взрывы и переживают за Рогозина

В Ростовской области саперы взорвали упавший двигатель ракеты, тем временем в столице региона местные жители страдали от невыносимого зловония, а бывший глава Роскосмоса получил ранение в ДНР.

Удушающий запах

В течение нескольких дней жители Ростова, Азова и Батайска жаловались на мерзкий запах. Он особенно усиливался в вечернее время. Не выдержав напора зловония, ростовчане написали жалобу в министерство природы региона.

Ведомство сразу отправило своих специалистов в Кировский и Ленинский районы Ростова для исследования, что могло стать причиной неприятного запаха. Сообщается, что источником зловония, предположительно, является АО «Кагальницкий мясокостный завод». Предприятие расположено в поселке Мокрый Батай.

В Минприроды отчитались, что информацию о возможном нарушении санитарных норм уже направили в контролирующие ведомства.

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Звуки взрывов

Жители Константиновского района Ростовской области 20 декабря пожаловались на громкий звук, похожий на хлопок. Из-за него в домах даже задрожали стекла.

Глава района Виталий Дьячкин позже доложил, что в виноградниках упала часть двигателя ракеты. Чиновник заверил, что безопасности граждан ничего не угрожает. Сами обнаруженные составляющие ракеты уничтожат с помощью контролируемого взрыва, предполагающего еще один звук сильного хлопка.

В четверг, 22 декабря, саперы взорвали обнаруженные части ракеты. Жители подтвердили, что услышали хлопок, однако шум от него был не сильным.

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Ранение Рогозина

Бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин получил ранение на Донбассе. Вражеские силы атаковали гостиницу, в которой находился политик. Помимо Рогозина, ранены оказались еще несколько человек.

Известно, что экс-главе Роскосомоса осколок угодил в область рядом с позвоночником. Также он получил контузию. Было решено экстренно доставить политика для операции в Ростов. Однако затем, когда Рогозин уже был в донской столице, стало известно, что его перевозят для операции в московский госпиталь.

Хирургическое вмешательство запланировано в ближайшие дни.

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