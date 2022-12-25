В течение нескольких дней жители Ростова, Азова и Батайска жаловались на мерзкий запах. Он особенно усиливался в вечернее время. Не выдержав напора зловония, ростовчане написали жалобу в министерство природы региона.
Ведомство сразу отправило своих специалистов в Кировский и Ленинский районы Ростова для исследования, что могло стать причиной неприятного запаха. Сообщается, что источником зловония, предположительно, является АО «Кагальницкий мясокостный завод». Предприятие расположено в поселке Мокрый Батай.
В Минприроды отчитались, что информацию о возможном нарушении санитарных норм уже направили в контролирующие ведомства.
Жители Константиновского района Ростовской области 20 декабря пожаловались на громкий звук, похожий на хлопок. Из-за него в домах даже задрожали стекла.
Глава района Виталий Дьячкин позже доложил, что в виноградниках упала часть двигателя ракеты. Чиновник заверил, что безопасности граждан ничего не угрожает. Сами обнаруженные составляющие ракеты уничтожат с помощью контролируемого взрыва, предполагающего еще один звук сильного хлопка.
В четверг, 22 декабря, саперы взорвали обнаруженные части ракеты. Жители подтвердили, что услышали хлопок, однако шум от него был не сильным.
Бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин получил ранение на Донбассе. Вражеские силы атаковали гостиницу, в которой находился политик. Помимо Рогозина, ранены оказались еще несколько человек.
Известно, что экс-главе Роскосомоса осколок угодил в область рядом с позвоночником. Также он получил контузию. Было решено экстренно доставить политика для операции в Ростов. Однако затем, когда Рогозин уже был в донской столице, стало известно, что его перевозят для операции в московский госпиталь.
Хирургическое вмешательство запланировано в ближайшие дни.