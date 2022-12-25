Известно, что экс-главе Роскосомоса осколок угодил в область рядом с позвоночником. Также он получил контузию. Было решено экстренно доставить политика для операции в Ростов. Однако затем, когда Рогозин уже был в донской столице, стало известно, что его перевозят для операции в московский госпиталь.