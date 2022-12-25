За это время комитету удалось добиться, чтобы запись о статусе восстановили в ЕГРН, однако позднее в суде изменили решение и определили прекратить дело. Арбитражный суд Северо-Кавказского округа также решил оставить решение без изменений, а жалобу комитета — без удовлетворения по причине исчезновения здания.