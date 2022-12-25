rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Комитет ОКН обратился в суд для признания памятником кинотеатра «Россия» в Ростове

Сегодня, 06:18
Фото: Яндекс. Карты
кинотеатр "Россия", 2010 год
Комитет по охране ОКН в Ростовской области обратился в Верховный суд, чтобы отстоять статус памятника культуры и закрепить его за кинотеатром «Россия», информация появилась в картотеке арбитражных дел.

Напомним, в декабре прошлого года донской комитет по охране ОКН обратился в суд, чтобы установить утраченный статус памятника культурного наследия за ныне фактически уничтоженным кинотеатром Россия, расположенным в центре Ростова-на-Дону.

За это время комитету удалось добиться, чтобы запись о статусе восстановили в ЕГРН, однако позднее в суде изменили решение и определили прекратить дело. Арбитражный суд Северо-Кавказского округа также решил оставить решение без изменений, а жалобу комитета — без удовлетворения по причине исчезновения здания. 

Приставы хотят забрать участок под кинотеатром «Россия» в Ростове-на-Дону
Узнать подробнее

«Спорное здание физически отсутствует, то есть прекратило свое существование в качестве недвижимого имущества», — указано в документе в качестве аргумента в пользу снятия объекта с кадастрового учета. 

Однако подобное решение не удовлетворило комитет, а потому уже 30 ноября представители истца направили кассационную жалобу в Верховный суд. Пока о движении дела ничего не известно. 

Читайте также:
Суд в Ростове отказался обязать владельца отстроить кинотеатр «Россия» на ПушкинскойВ Ростове отказались признать снос исчезнувшего кинотеатра «Россия»Комитет по ОКН вернул статус памятника кинотеатру «Россия» в Ростове-на-Дону
#Надежда Пустяк#Памятник#Последние новости Ростова на сегодня#Город#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Городская среда#Происшествие#Суд#Строительство#Историческая застройка#Застройка Ростова
Подпишитесь
Жителей Ростовской области призвали быть бдительными в период новогодних праздников
Сегодня, 05:12
Пригожин предупредил ростовских олигархов, что они могут все потерять
Вчера, 18:38
До 31 декабря в Левенцовку Ростова-на-Дону пустят троллейбус № 17а
Вчера, 17:08
Похороны юмориста Александра Пономаренко проведут 26 декабря в Новочеркасске
Вчера, 16:28
В Ростове прогнозируют снег с гололедом и потепление до +6 градусов 25 декабря
Сегодня, 05:31
В Ростове в Доходном доме Парамонова откроют центр развития талантливых детей
Сегодня, 05:53