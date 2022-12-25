Напомним, в декабре прошлого года донской комитет по охране ОКН обратился в суд, чтобы установить утраченный статус памятника культурного наследия за ныне фактически уничтоженным кинотеатром Россия, расположенным в центре Ростова-на-Дону.
За это время комитету удалось добиться, чтобы запись о статусе восстановили в ЕГРН, однако позднее в суде изменили решение и определили прекратить дело. Арбитражный суд Северо-Кавказского округа также решил оставить решение без изменений, а жалобу комитета — без удовлетворения по причине исчезновения здания.
«Спорное здание физически отсутствует, то есть прекратило свое существование в качестве недвижимого имущества», — указано в документе в качестве аргумента в пользу снятия объекта с кадастрового учета.
Однако подобное решение не удовлетворило комитет, а потому уже 30 ноября представители истца направили кассационную жалобу в Верховный суд. Пока о движении дела ничего не известно.