Утром 25 декабря жители Ростова сообщили о разрушении памятника советскому генералу Василию Маргелову. Монумент находится на улице Профсоюзной, 31/33. Очевидцы сообщают, что еще вечером с памятником все было в порядке. Сейчас же постамент вырван у основания, отдельно разбросаны скульптура головы и бюст.
Многие обратили внимание, что рядом также лежат отломанные детали авто. Вероятно, причиной разрушения памятника могло стать ДТП. Однако ГИБДД эту информацию не подтверждало.
Напомним, Василия Маргелова называют «отцом ВДВ» и «десантником № 1». Прославленный генерал командовал десантными войсками с 1954 по 1979 год. Удостоен звания Героя Советского союза.
Ранее сообщалось, что памятник Екатерине Великой перевезут из Одессы в Ростов.