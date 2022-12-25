Утром 25 декабря жители Ростова сообщили о разрушении памятника советскому генералу Василию Маргелову. Монумент находится на улице Профсоюзной, 31/33. Очевидцы сообщают, что еще вечером с памятником все было в порядке. Сейчас же постамент вырван у основания, отдельно разбросаны скульптура головы и бюст.