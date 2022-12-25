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Неизвестные уничтожили памятник генералу Василию Маргелову в Ростове

Сегодня, 11:55
Фото: Социальные сети
Монумент советскому военачальнику разрушен в Ростове на Профсоюзной улице, сообщили в соцсетях очевидцы.

Утром 25 декабря жители Ростова сообщили о разрушении памятника советскому генералу Василию Маргелову. Монумент находится на улице Профсоюзной, 31/33. Очевидцы сообщают, что еще вечером с памятником все было в порядке. Сейчас же постамент вырван у основания, отдельно разбросаны скульптура головы и бюст.

Многие обратили внимание, что рядом также лежат отломанные детали авто. Вероятно, причиной разрушения памятника могло стать ДТП. Однако ГИБДД эту информацию не подтверждало.

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Напомним, Василия Маргелова называют «отцом ВДВ» и «десантником № 1». Прославленный генерал командовал десантными войсками с 1954 по 1979 год. Удостоен звания Героя Советского союза.

Ранее сообщалось, что памятник Екатерине Великой перевезут из Одессы в Ростов.

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