Так, Гидрометцентр сообщает, что заморозки в последние дни уходящего года ожидаются только по ночам, а в дневные часы будет сохраняться небольшой плюс. Это касается, как южной, так и северной части региона.
В южной столице в дневное время тьемпература будет колебаться от +3 до +6, а ночью может опускаться до -2 градусов. Причем теплее всего будет именно в новогоднюю ночь, температура опустится ниже 0 градусов.
В северных районах области днем будет теплеть до +3 градусов, а по ночам холодать до -4 градусов.