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Новогодняя ночь в Ростовской области, по прогнозу, пройдет без снега, но с морозом

Сегодня, 18:41
Фото: 1MI
В Ростовской области в новогоднюю ночь, а также первые дни каникул не ожидается снега, прогнозируют синоптики.

Так, Гидрометцентр сообщает, что заморозки в последние дни уходящего года ожидаются только по ночам, а в дневные часы будет сохраняться небольшой плюс. Это касается, как южной, так и северной части региона.

 

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В южной столице в дневное время тьемпература будет колебаться от +3 до +6, а ночью может опускаться до -2 градусов. Причем теплее всего будет именно в новогоднюю ночь, температура опустится ниже 0 градусов.

В северных районах области днем будет теплеть до +3 градусов, а по ночам холодать до -4 градусов.

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