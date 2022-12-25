Олигарх Али Узденов объяснил, зачем Ростову памятник Екатерине II из Одессы

Напомним, на днях губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал об инициативе перенести из Одессы в Ростов памятник Екатерине II. У монумента большая история. Он был установлен в Одессе в 1900 году, несколько раз его убирали, также он становился объектом нападения для вандалов. В конце ноября этого года одесские власти приняли окончательное решение избавиться от памятника.

