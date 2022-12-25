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Олигарх Али Узденов объяснил, зачем Ростову памятник Екатерине II из Одессы

Сегодня, 18:02
Фото: wikipedia.org

Олигарх Али Узденов поддержал установку в Ростове одесского памятника Екатерине II

История Ростовской области тесно связана с именем Екатерины Великой, заявили в Русском географическом обществе.

Инициатива установки в Ростове памятника Екатерине Великой обсуждалась на заседании местного отделения Русского географического общества. Председатель отделения Али Узденов заявил, что организация уже поддержала эту идею. Он вспомнил об истории Ростовской области, в которую прочно вплетено имя императрицы.

Узденов привел примеры того, как Екатерина Великая возродила после полувекового запустения Таганрог, основала город Нор-Нахичеван и целый ряд станиц.

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По информации издания «Город N», сейчас в Ростове решается вопрос о выборе места для установки памятника.

Напомним, на днях губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал об инициативе перенести из Одессы в Ростов памятник Екатерине II. У монумента большая история. Он был установлен в Одессе в 1900 году, несколько раз его убирали, также он становился объектом нападения для вандалов. В конце ноября этого года одесские власти приняли окончательное решение избавиться от памятника.

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