Олигарх Али Узденов объяснил, зачем Ростову памятник Екатерине II из Одессы

Инициатива установки в Ростове памятника Екатерине Великой обсуждалась на заседании местного отделения Русского географического общества. Председатель отделения Али Узденов заявил, что организация уже поддержала эту идею. Он вспомнил об истории Ростовской области, в которую прочно вплетено имя императрицы.
Узденов привел примеры того, как Екатерина Великая возродила после полувекового запустения Таганрог, основала город Нор-Нахичеван и целый ряд станиц.
По информации издания «Город N», сейчас в Ростове решается вопрос о выборе места для установки памятника.
Напомним, на днях губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал об инициативе перенести из Одессы в Ростов памятник Екатерине II. У монумента большая история. Он был установлен в Одессе в 1900 году, несколько раз его убирали, также он становился объектом нападения для вандалов. В конце ноября этого года одесские власти приняли окончательное решение избавиться от памятника.