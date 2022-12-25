На следующий день без света останутся жители улиц Таганрогской, Тульской, Штахановского, Вятской, 2-й, 4-й и 5-й Причальной с садовыми товариществами «Рыбник», «Кумженское» и «Донстрой», а также проспект Стачки с Коммунистическим, улицы Малиновского, Мадояна, Доватора, Еременко,