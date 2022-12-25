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Перед Новым годом в Ростове без света останутся тысячи домов с 26 по 30 декабря

Сегодня, 07:48
Фото: pxhere.com
В Ростове-на-Дону рассказали, какие улицы города останутся без света в последнюю рабочую неделю 2022 года, информация об этом появилась на портале АО «Донэнерго».

В компании сообщили, что в последнюю неделю уходящего года с 26 по 30 декабря жителей ожидают массовые отключения электроэнергии из-за технического обслуживания линий электропередач. 

Так в понедельник, 26 декабря, без света останется центр Ростова, а именно улицы Черепахина, Варфоломеева, проспект Буденновский, форелевое хозяйство, Нахичевань с улица 19-й и 21-й Линии, Северный с улицами Орбитальной, Солнечной, Беляева, 2-й Циолковского. 

На следующий день без света останутся жители улиц Таганрогской, Тульской, Штахановского, Вятской, 2-й, 4-й и 5-й Причальной с садовыми товариществами «Рыбник», «Кумженское» и «Донстрой», а также проспект Стачки с Коммунистическим, улицы Малиновского, Мадояна, Доватора, Еременко,

Массовые отключения света проведут из-за работ в Ростове-на-Дону с 26 и по 31 декабря
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28 декабря серия отключений света продолжится и затронет практически все районы. Так без электричества в течение дня останутся жители улиц Таганрогской, Дачной, Города Волос, Красноармейской, Герасименко, Погодина, Нагибина, Пушкинской, а также проспектов 40-летия Победы и Кировского. 

Полный график отключений со списком домов доступен по прямой ссылке

Ранее в Ростове сообщили, где отключат холодную воду 27 декабря.

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