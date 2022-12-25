Ректор СКФУ Беспалов обсудил с молодыми ставропольскими учеными будущие проекты

Проведение конкурса «Студенческий стартап» было предусмотрено масштабным федеральным проектом, получившим название «Платформа университетского технологического предпринимательства». Благодаря выделенным грантам в размере одного миллиона рублей победители могут рассчитывать на успешную реализацию своих проектов в сфере инновационных изобретений, пишет newstracker.ru.
Дмитрий Беспалов подчеркнул, что одним из самых мощных драйверов российской экономики является наука, лежащая в основе как технологического, так и экономического суверенитета государства. Ректор СКФУ напрямую связал конкурентоспособность российской экономики с уровнем развития науки и технологий.
Одним из победителей престижного конкурса стала студентка химического факультета Полина Синюгина, автор проекта, предусматривающего разработку инновационной пленки, оснащенной индикатором свежести. В качестве последнего выступает специальный поверхностно-модифицированный гель без жидкой среды, обладающий способностью изменять цвет в зависимости от концентрации газообразных веществ, которые мясные продукты выделяют в процессе разложения.
По словам Синюгиной, для такой пленки будет характерно потемнение по мере истечения срока годности мяса. Результатом станет четкое понимание качества продукции, объяснила студентка СКФУ.
Проект второкурсника Андрея Яковенко, обучающегося по направлению «Наноинженерия», называется «Разработка инновационных импортозамещающих удобрений пролонгирующего действия на основе хелатных форм эссенциальных микроэлементов для повышения стрессоустойчивости сельскохозяйственных культур». Молодой ученый сообщил, что в качестве вторичного сырья для производства микроэлементов, входящих в состав удобрений, будут использоваться перья птиц.
Помимо производства высококачественных удобрений с пролонгированным эффектом, реализация проекта Яковенко позволит разработать методику получения аминокислот из гидролизатов отходов животноводческих предприятий.
Каждого молодого ученого из Ставропольского края Беспалов назвал потенциально перспективным. Ректор СКФУ уверен, что большое будущее ожидает всех, кто одержал победу в конкурсе «Студенческий стартап».
На презентацию проектов по итогам их реализации было решено пригласить представителей профильных министерств и ведомств, а также индустриальных партнеров.