Ректор СКФУ Беспалов обсудил с молодыми ставропольскими учеными будущие проекты

Дмитрий Беспалов подчеркнул, что одним из самых мощных драйверов российской экономики является наука, лежащая в основе как технологического, так и экономического суверенитета государства. Ректор СКФУ напрямую связал конкурентоспособность российской экономики с уровнем развития науки и технологий.