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Ростовчане призвали бойкотировать кафе «Калипсо», где отказали в обеде участникам СВО

Сегодня, 10:56
Фото: eng.mil.ru
Дончане призывают бойкотировать и закрыть кафе в Таганроге, куда не пустили участников СВО, одетых в военную форму, комментарии появились в соцсетях.

Напомним, накануне в соцсетях распространилось видео, на котором военнослужащие, облаченные в военную форму, сообщают, что охрана не пустила их в кафе из-за требований дресс-кода. Эта видеозапись произвела фурор, обрушив на заведение критику общественности, уверенной в том, что руководство кафе не могло отказать военным в ужине по этическим причинам. 

«Охранников отправить Родине долг отдать, глядишь — поумнеют…», — возмутились ростовчане.

«Бойкотировать эту забегаловку», — потребовали дончане, назвав увиденное позором.  

«Ребята Родину защищают, могли бы и бесплатно накормить! Стыдно очень», — с сожалением заметили дончане. 

«Сидят там, жрут в своём дресс-коде, стыдно. Наоборот бы парней пригласили, да бонусом что-нибудь от заведения предложили», — согласились комментаторы. 

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Других же дончан шокировало решение как руководства кафе, так и охраны. 

«У них нет штатского, все по минимуму. На себе носить наряды в окопах никто не будет, а форма — почетнее любой другой одежды», — сообщили ростовчане.

В настоящий момент все соцсети кафе «Калипсо» закрыты из-за шквала критики.

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