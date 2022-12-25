Напомним, накануне в соцсетях распространилось видео, на котором военнослужащие, облаченные в военную форму, сообщают, что охрана не пустила их в кафе из-за требований дресс-кода. Эта видеозапись произвела фурор, обрушив на заведение критику общественности, уверенной в том, что руководство кафе не могло отказать военным в ужине по этическим причинам.