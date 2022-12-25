Напомним, накануне в соцсетях распространилось видео, на котором военнослужащие, облаченные в военную форму, сообщают, что охрана не пустила их в кафе из-за требований дресс-кода. Эта видеозапись произвела фурор, обрушив на заведение критику общественности, уверенной в том, что руководство кафе не могло отказать военным в ужине по этическим причинам.
«Охранников отправить Родине долг отдать, глядишь — поумнеют…», — возмутились ростовчане.
«Бойкотировать эту забегаловку», — потребовали дончане, назвав увиденное позором.
«Ребята Родину защищают, могли бы и бесплатно накормить! Стыдно очень», — с сожалением заметили дончане.
«Сидят там, жрут в своём дресс-коде, стыдно. Наоборот бы парней пригласили, да бонусом что-нибудь от заведения предложили», — согласились комментаторы.
Других же дончан шокировало решение как руководства кафе, так и охраны.
«У них нет штатского, все по минимуму. На себе носить наряды в окопах никто не будет, а форма — почетнее любой другой одежды», — сообщили ростовчане.
В настоящий момент все соцсети кафе «Калипсо» закрыты из-за шквала критики.