На выходных, 7 и 8 января, в городе резкое похолодает. В субботу днем температура опустится до -4 градусов, а ночью до -1. Весь день будет идти снег, небо будет обычным. В воскресенье ожидаются заморозки до -10 градусов днем и -7 ночью. Снега в этот день уже не будет, однако вероятны гололедица и туман.