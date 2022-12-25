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Снега не дождутся ростовчане в новогоднюю ночь

Сегодня, 15:30
Фото: 1MI

Новогодняя ночь в Ростовской области, по прогнозу погоды, пройдет без снега

Облачные и промозглые новогодние праздники ожидают ростовчан в новогодние праздники, сообщили синоптики.

Жители Ростова активно готовятся к встрече Нового года. Многие ростовчане запланировали прогулки по городским паркам и местам отдыха. Погода также будет располагать к времяпрепровождению на улице, однако большого количества снега ждать не стоит.

Так, 31 декабря температура воздуха днем составит -1 градус, а ночью — -3. Небо будет облачным, поэтому, вероятно, ярких и красивых салютов жителям Ростова увидеть не получится. Что касается ветра, он разгонится до шести метров в секунду.

В первый день нового года тучи рассеются, и выглянет солнце. Температура воздуха днем составит -2 градуса, ночью же похолодает до -5.

В понедельник, 2 января, небо снова заволокут тучи. Они не покинут Ростов до пятницы. Температура воздуха задержится днем на отметке в 0 градусов, ночью же похолодает до -2. Ветер разгонится практически до восьми метров в секунду.

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Изменятся погода начнет с пятницы, 6 января. В этот день в городе пойдет снег. Столбики термометров днем опустятся до -2 градусов, ночью — до -4. Возможны туман и гололед.

На выходных, 7 и 8 января, в городе резкое похолодает. В субботу днем температура опустится до -4 градусов, а ночью до -1. Весь день будет идти снег, небо будет обычным. В воскресенье ожидаются заморозки до -10 градусов днем и -7 ночью. Снега в этот день уже не будет, однако вероятны гололедица и туман.

Ранее власти в Ростове-на-Дону опубликовали программу новогодних мероприятий.

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