Так, 23-летний полузащитник Даниил Уткин занял в топе третье место. Сейчас его стоимость оценивается в семь миллионов евро. Другой полузащитник — Даниил Глебов занял в рейтинге четвертое место, поднявшись в цене до 7,5 миллионов евро. Девятая строчка досталась 21-летнему защитнику желто-синих Александру Сильянову. Футболист смог повысить свою стоимость в этом году до 3,5 миллионов евро.