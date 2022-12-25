Спортивные аналитики подсчитали, какие игроки нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги больше всего поднялись в цене в 2022 году. В рейтинг попали сразу три футболиста ФК «Ростов».
Так, 23-летний полузащитник Даниил Уткин занял в топе третье место. Сейчас его стоимость оценивается в семь миллионов евро. Другой полузащитник — Даниил Глебов занял в рейтинге четвертое место, поднявшись в цене до 7,5 миллионов евро. Девятая строчка досталась 21-летнему защитнику желто-синих Александру Сильянову. Футболист смог повысить свою стоимость в этом году до 3,5 миллионов евро.
Первое место в рейтинге отдали полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну. Он прибавил к своей цене сразу шесть миллионов евро. Сейчас его стоимость оценивается в девять миллионов евро.
Ранее тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин рассказал о предстоящих трансферах в команде.