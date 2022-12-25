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Сразу три игрока ФК «Ростов» попали в топ самых подорожавших футболистов РПЛ

Сегодня, 14:51
Фото: Пресс-служба футбольного клуба "Ростов"
Игроки ФК «Ростов» Даниил Уткин, Даниил Глебов и Александр Сильянов попали в рейтинг самых подорожавших игроков Российской Премьер-Лиги, сообщает немецкий веб-сайт о футболе Transfermarkt.

Спортивные аналитики подсчитали, какие игроки нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги больше всего поднялись в цене в 2022 году. В рейтинг попали сразу три футболиста ФК «Ростов».

Так, 23-летний полузащитник Даниил Уткин занял в топе третье место. Сейчас его стоимость оценивается в семь миллионов евро. Другой полузащитник — Даниил Глебов занял в рейтинге четвертое место, поднявшись в цене до 7,5 миллионов евро. Девятая строчка досталась 21-летнему защитнику желто-синих Александру Сильянову. Футболист смог повысить свою стоимость в этом году до 3,5 миллионов евро.

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Первое место в рейтинге отдали полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну. Он прибавил к своей цене сразу шесть миллионов евро. Сейчас его стоимость оценивается в девять миллионов евро.

Ранее тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин рассказал о предстоящих трансферах в команде.

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