«Что я могу сделать, если там четвертая стадия, легкие полностью в метастазах, весь организм. Вы что от меня хотите?» — цитирует издание целительницу, которая убеждена, что пациент обратился к ней слишком поздно, чтобы она могла ему помочь как другим своим клиентам.