Напомним, накануне 24 декабря стало известно о гибели юмориста Александра Пономаренко, который смешил зрителей в программе «Кривое зеркало». Причиной его гибели стала четвертая терминальная стадия рака желудка.
Издание сообщает, что незадолго до смерти комику перестала помогать химиотерапия, после чего Александр решил обратиться к народной медицине, а именно травнице.
Несмотря на то, что свои последние дни мужчина проживал в нищете и голоде, его семье и близким удалось найти 100 тысяч рублей, чтобы обратиться за помощью к народной целительницу, готовящей травяные отвары. Они не помогали облегчить боль, но травница настаивала, что прием нужно продолжить.
В конечном итоге артист оказался в реанимации, где врачи сообщили, что от травяного отвара даже здоровый человек мог умереть. Предположительно, травы ухудшили состояние комика, который и без того страдал от онкологии.
Журналисты сообщили, что связались с травницей, которая вернула предоплату, но отказалась признать за собой вину в состоянии комика, назвав попадание в реанимацию «неприятным эксцессом».
«Что я могу сделать, если там четвертая стадия, легкие полностью в метастазах, весь организм. Вы что от меня хотите?» — цитирует издание целительницу, которая убеждена, что пациент обратился к ней слишком поздно, чтобы она могла ему помочь как другим своим клиентам.