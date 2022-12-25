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Травы и целители: СМИ выяснили, как боролся с раком ростовский комик Пономаренко

Сегодня, 09:12
Фото: pxhere.com

Ростовский юморист Пономаренко обращался за помощью к травнице перед смертью

Ростовский юморист Александр Пономаренко обратился к народной медицине перед смертью, желая найти спасение от терминальной стадии рака, подробностями последних дней жизни артиста поделились в «Экспресс-газете».

Напомним, накануне 24 декабря стало известно о гибели юмориста Александра Пономаренко, который смешил зрителей в программе «Кривое зеркало».  Причиной его гибели стала четвертая терминальная стадия рака желудка. 

Издание сообщает, что незадолго до смерти комику перестала помогать химиотерапия, после чего Александр решил обратиться к народной медицине, а именно травнице.

Несмотря на то, что свои последние дни мужчина проживал в нищете и голоде, его семье и близким удалось найти 100 тысяч рублей, чтобы обратиться за помощью к народной целительницу, готовящей травяные отвары. Они не помогали облегчить боль, но травница настаивала, что прием нужно продолжить.

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В конечном итоге артист оказался в реанимации, где врачи сообщили, что от травяного отвара даже здоровый человек мог умереть. Предположительно, травы ухудшили состояние комика, который и без того страдал от онкологии.

Журналисты сообщили, что связались с травницей, которая вернула предоплату, но отказалась признать за собой вину в состоянии комика, назвав попадание в реанимацию «неприятным эксцессом». 

«Что я могу сделать, если там четвертая стадия, легкие полностью в метастазах, весь организм. Вы что от меня хотите?» — цитирует издание целительницу, которая убеждена, что пациент обратился к ней слишком поздно, чтобы она могла ему помочь как другим своим клиентам. 

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