Между тем ранее ростовский депутат Виктор Водолацкий сделал свой прогноз развития ситуации в зоне СВО на 2023 год. Он полагает, что наступающий год принесет успехи по денацификации и демилитаризации Украины. Также парламентарий прогнозирует полную зачистку территорий, откуда сейчас на территорию России прилетают ракеты и снаряды.