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Украинские власти заявили о намерении вернуть Крым в 2023 году

Сегодня, 13:34
Фото: wikipedia.org
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев может победить в военном конфликте с Россией в следующем году, пишут «Новые известия».

Следующий год станет решающим для Украины, полагают в офисе президента страны. Глава ведомства Андрей Ермак заявил британским журналистам, что ВСУ якобы смогут одержать победу на Россией, что «абсолютно» точно подразумевает захват украинцами Крыма.

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Ермак отметил, что украинские власти сделают «все возможное», чтобы вернуть полуостров под свою юрисдикцию.

Между тем ранее ростовский депутат Виктор Водолацкий сделал свой прогноз развития ситуации в зоне СВО на 2023 год. Он полагает, что наступающий год принесет успехи по денацификации и демилитаризации Украины. Также парламентарий прогнозирует полную зачистку территорий, откуда сейчас на территорию России прилетают ракеты и снаряды.

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