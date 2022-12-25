Следующий год станет решающим для Украины, полагают в офисе президента страны. Глава ведомства Андрей Ермак заявил британским журналистам, что ВСУ якобы смогут одержать победу на Россией, что «абсолютно» точно подразумевает захват украинцами Крыма.
Ермак отметил, что украинские власти сделают «все возможное», чтобы вернуть полуостров под свою юрисдикцию.
Между тем ранее ростовский депутат Виктор Водолацкий сделал свой прогноз развития ситуации в зоне СВО на 2023 год. Он полагает, что наступающий год принесет успехи по денацификации и демилитаризации Украины. Также парламентарий прогнозирует полную зачистку территорий, откуда сейчас на территорию России прилетают ракеты и снаряды.