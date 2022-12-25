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В Ростове Audi превратилась в груду металла, врезавшись в автобус и гриль-бар

Сегодня, 09:36
Фото: ГИБДД РО
В центре Ростова иномарка влетела в гриль-ресторан после столкновения с автобусом, всех пострадавших госпитализировали, об этом сообщили в пресс-службе донского управления Госавтоинспекцией.

В воскресенье, 25 декабря, в 07.27 мск в Ростове на улице Красноармейской, 72 произошла авария с участием легкового автомобиля и автобуса № 98. 

По предварительной информации, 21-летний водитель, управляющий Audi, столкнулся с попутным автобусом «ЛиАЗ», который обслуживает маршрут № 98 между станцией Первомайской и ЖК Красный Аксай. 

Фото: ГИБДД РО

По инерции легковой автомобиль отбросило в сторону жилого дома, на первом этаже которого находится ресторан с гриль-баром. В результате аварии Audi фактически превратился в груду металла, а водителя с пассажирами легкового автомобиля госпитализировали. 

UPD. к 13.24 мск в ГИБДД сообщили, что госпитализировали 21-летнего водителя и его пассажира — 42-летнего мужчину.

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В настоящий момент полицейские разбираются в обстоятельствах аварии. 

Ранее другим участникам массового ДТП повезло, несмотря на количество автомобилей все люди остались целы и не получили никаких травм.

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