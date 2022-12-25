В воскресенье, 25 декабря, в 07.27 мск в Ростове на улице Красноармейской, 72 произошла авария с участием легкового автомобиля и автобуса № 98.
По предварительной информации, 21-летний водитель, управляющий Audi, столкнулся с попутным автобусом «ЛиАЗ», который обслуживает маршрут № 98 между станцией Первомайской и ЖК Красный Аксай.
По инерции легковой автомобиль отбросило в сторону жилого дома, на первом этаже которого находится ресторан с гриль-баром. В результате аварии Audi фактически превратился в груду металла, а водителя с пассажирами легкового автомобиля госпитализировали.
UPD. к 13.24 мск в ГИБДД сообщили, что госпитализировали 21-летнего водителя и его пассажира — 42-летнего мужчину.
В настоящий момент полицейские разбираются в обстоятельствах аварии.
Ранее другим участникам массового ДТП повезло, несмотря на количество автомобилей все люди остались целы и не получили никаких травм.