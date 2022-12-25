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В Ростове в Доходном доме Парамонова откроют центр развития талантливых детей

Сегодня, 05:53
Фото: Яндекс. Карты
Доходный дом Н.Е. Парамонова в 2021 году
В Ростове после ремонта Доходного дома Николая Парамонова собираются открыть «Информационно-методический центр образования», об этом сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Во время последнего личного приема граждан сити-менеджер Алексей Логвиненко рассказал, что власти планируют создать центр развития одаренных и талантливых детей, где дети смогут углубленно изучать интересующие их школьные дисциплины. 

Управление образования города предложило использовать в качестве места работы центра ОКН «Доходный дом Николая Елпидифоровича Парамонова», расположенный в районе Богатяновки на улице Красных Зорь, 157/10а. 

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Большинство домов на этой улице были построены до Октябрьской революции, в их числе и этот доходный дом, который сейчас нуждается в ремонте. Алексей Логвиненко уточнил, что подрядчики уже разработали проектную документацию, на которую получили положительные заключение экспертной организации. 

«Новый Центр должен распахнуть свои двери для юных талантливых ростовчан 1 сентября 2024 года», — добавил сити-менеджер, сообщив, что к открытию будет разработана учебная программа, а само пространство будет оснащено современным оборудованием.

Ранее власти Ростовской области рассказали, сколько педагогов в регионе подготовлены для обучения детей с ОВЗ.

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