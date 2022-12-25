Большинство домов на этой улице были построены до Октябрьской революции, в их числе и этот доходный дом, который сейчас нуждается в ремонте. Алексей Логвиненко уточнил, что подрядчики уже разработали проектную документацию, на которую получили положительные заключение экспертной организации.