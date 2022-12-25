Во время последнего личного приема граждан сити-менеджер Алексей Логвиненко рассказал, что власти планируют создать центр развития одаренных и талантливых детей, где дети смогут углубленно изучать интересующие их школьные дисциплины.
Управление образования города предложило использовать в качестве места работы центра ОКН «Доходный дом Николая Елпидифоровича Парамонова», расположенный в районе Богатяновки на улице Красных Зорь, 157/10а.
Большинство домов на этой улице были построены до Октябрьской революции, в их числе и этот доходный дом, который сейчас нуждается в ремонте. Алексей Логвиненко уточнил, что подрядчики уже разработали проектную документацию, на которую получили положительные заключение экспертной организации.
«Новый Центр должен распахнуть свои двери для юных талантливых ростовчан 1 сентября 2024 года», — добавил сити-менеджер, сообщив, что к открытию будет разработана учебная программа, а само пространство будет оснащено современным оборудованием.
Ранее власти Ростовской области рассказали, сколько педагогов в регионе подготовлены для обучения детей с ОВЗ.