В описании указано, что на участке позволено строить как многоквартирные дома, так и коттеджный поселок. Отдельно продавец выделил, что 230 тысяч квадратных метров можно использовать исключительно под застройку, еще семь гектаров останутся под коттеджи или зону развлечений, а 10 гектаров нужно оставить под парк или другую зону отдыха.