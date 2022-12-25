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В Ростове выставили на продажу под застройку участок 40 гектаров в берёзовой роще

Сегодня, 08:19
Фото: pxhere.com
В Ростове выставили на продажу четыре тысячи соток земли, расположенные в березовой роще рядом с озером, данные появились на площадке бесплатных объявлений о продаже.

Одно из агентств недвижимости опубликовало объявление, согласно которому в Ростове на продажу за 180 миллионов рублей выставили четыре тысячи соток земли — 40 гектар под жилищное строительство. 

В описании указано, что на участке позволено строить как многоквартирные дома, так и коттеджный поселок. Отдельно продавец выделил, что 230 тысяч квадратных метров можно использовать исключительно под застройку, еще семь гектаров останутся под коттеджи или зону развлечений, а 10 гектаров нужно оставить под парк или другую зону отдыха. 

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На момент публикации продавец уже снял объявление о продаже, а потому точно не известно, в каком районе находится земля.  Однако портал 161.py сообщает, что, по данным ЕГРН, землей владеет городское управление благоустройства и лесного хозяйства, а сам участок относится к зоне городских лесов, где строительство запрещено. 

Пока эта информация не получила подтверждения в администрации города и будет уточняться.

Ранее в Ростове позволили строить многоэтажные дома высотой до 20 метров на берегах Дона. 

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