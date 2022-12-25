Напомним, на днях стало известно, что одно из кафе Таганрога отказало в обслуживании участникам СВО, которые пришли в заведение на обед в военной форме.
После этого кафе «Калипсо» столкнулось с волной критики в соцсетях, при этом количество негативных комментариев было настолько велико, что компания была вынуждена закрыть все свои соцсети от наплыва патриотичных дончан, пылающих праведным гневом.
Представители компании решили объяснить ситуацию, сообщив, что в преддверии Нового года они обслуживают корпоративы. Посетители в военной форме пришли в 23.30 мск, и к тому моменту в зале не было свободных мест для приема гостей.
«К сожалению, в это время у нас не было свободных мест, и мы были вынуждены им отказать.Уважаемые друзья, мы ценим каждого из Вас. Давайте соблюдать правила по которым работает заведение», — сказано в сообщении в аккаунте кафе.