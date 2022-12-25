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В Таганроге объяснили, почему кафе отказало в обслуживании участникам СВО

Сегодня, 10:04
Фото: pxhere.com
В Таганроге представители кафе «Калипсо» объяснили, почему не дали пообедать участникам СВО в военной форме, комментарий появился в соцсетях компании.

Напомним, на днях стало известно, что одно из кафе Таганрога отказало в обслуживании участникам СВО, которые пришли в заведение на обед в военной форме. 

После этого кафе «Калипсо» столкнулось с волной критики в соцсетях, при этом количество негативных комментариев было настолько велико, что компания была вынуждена закрыть все свои соцсети от наплыва патриотичных дончан, пылающих праведным гневом. 

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Представители компании решили объяснить ситуацию, сообщив, что в преддверии Нового года они обслуживают корпоративы. Посетители в военной форме пришли в 23.30 мск, и к тому моменту в зале не было свободных мест для приема гостей. 

«К сожалению, в это время у нас не было свободных мест, и мы были вынуждены им отказать.Уважаемые друзья, мы ценим каждого из Вас. Давайте соблюдать правила по которым работает заведение», — сказано в сообщении в аккаунте кафе.

Полный текст обращения компании
Фото: Аккаунт кафе "Калипсо" в Таганроге
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