В воскресенье, 25 декабря, ростовчане сообщили о разрушении памятника генералу Василию Маргелову на улице Профсоюзной, 31/33. Постамент был полностью вырван из земли, рядом лежали голова и бюст. Также очевидцы сообщили об автомобильных запчастях рядом с разрушенным монументом.
ТАСС со ссылкой на ростовских чиновников пишет, что причиной разрушения памятника действительно стало ДТП. Сейчас ГИБДД занимается розыском виновных.
Напомним, Василия Маргелова считают отцом ВДВ и называют «десантником № 1». Прославленный генерал командовал десантными войсками с 1954 по 1979 год. Удостоен звания Героя Советского союза.