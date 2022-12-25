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Власти Ростова рассказали, кто разрушил памятник генералу Василию Маргелову

Сегодня, 18:42
Фото: Социальные сети
ДТП стало причиной разрушения памятника военачальнику Василию Маргелову, сообщили в городской администрации.

В воскресенье, 25 декабря, ростовчане сообщили о разрушении памятника генералу Василию Маргелову на улице Профсоюзной, 31/33. Постамент был полностью вырван из земли, рядом лежали голова и бюст. Также очевидцы сообщили об автомобильных запчастях рядом с разрушенным монументом.

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ТАСС со ссылкой на ростовских чиновников пишет, что причиной разрушения памятника действительно стало ДТП. Сейчас ГИБДД занимается розыском виновных.

Напомним, Василия Маргелова считают отцом ВДВ и называют «десантником № 1». Прославленный генерал командовал десантными войсками с 1954 по 1979 год. Удостоен звания Героя Советского союза.

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