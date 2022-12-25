В воскресенье, 25 декабря, ростовчане сообщили о разрушении памятника генералу Василию Маргелову на улице Профсоюзной, 31/33. Постамент был полностью вырван из земли, рядом лежали голова и бюст. Также очевидцы сообщили об автомобильных запчастях рядом с разрушенным монументом.