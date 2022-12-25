«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 02:10 по населенному пункту Михайловка (Перевальский район, ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (одна ракета)», — говорится официальном сообщении Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями киевского режима.

Ранее RostovGazeta писала, что в ночь на 30 ноября украинские военные выпустили четыре ракеты из установок HIMARS по населенному пункту Амвросиевка, который находится в 15 километров от Ростовской области.