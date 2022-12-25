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ВСУ с применением HIMARS обстреляли территорию недалеко от границы Ростовской области

Сегодня, 08:00
Фото: Фото: usarmy/CC0/wikimedia
Фото для иллюстрации
Украинские войска ночью 25 декабря нанесли жестокий ракетный удар по поселку Михайловка в Перевальском районе Луганской народной республики, который находится в 70 километрах от административной границы с Ростовской областью.

Власти ЛНР сообщили, что населенный пункт, находящийся в достаточном удалении от фронта, обстреляли именно из реактивной системы залпового огня, которые Киеву предоставили Соединенные Штаты Америки. Сейчас уточняется ущерб и количество пострадавших среди мирного населения. 

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 02:10 по населенному пункту Михайловка (Перевальский район, ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (одна ракета)», — говорится официальном сообщении Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями киевского режима. 

Ранее RostovGazeta писала, что в ночь на 30 ноября украинские военные выпустили четыре ракеты из установок HIMARS по населенному пункту Амвросиевка, который находится в 15 километров от Ростовской области.

 

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