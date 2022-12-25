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Жителей Западного в Ростове напугал жуткий грохот в ночь на 25 декабря

Сегодня, 12:16
Фото: Социальные сети
Жуткий грохот напугал ростовчан в ночь на 25 декабря, пишут в соцсетях.

В ночь на 25 декабря страшный грохот был слышен в Ростове рядом с ГПЗ-10. На продолжительный гул также пожаловались жители Военведа.

Местные жители заявили, что впервые слышат настолько громкий звук, напоминающий завывания их фильмов ужасов. Многие предположили, что гул мог доноситься от энергетического предприятия ТЭЦ-2, где продувают барабанные котлы. Также звук напоминал гул самолета, переходящего на сверхзвуковую скорость.

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Официальных комментариев об источнике шума пока не поступало.

Ранее ростовчанам разрешили требовать компенсацию за громкий лай соседских собак.

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