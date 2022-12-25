В ночь на 25 декабря страшный грохот был слышен в Ростове рядом с ГПЗ-10. На продолжительный гул также пожаловались жители Военведа.
Местные жители заявили, что впервые слышат настолько громкий звук, напоминающий завывания их фильмов ужасов. Многие предположили, что гул мог доноситься от энергетического предприятия ТЭЦ-2, где продувают барабанные котлы. Также звук напоминал гул самолета, переходящего на сверхзвуковую скорость.
Официальных комментариев об источнике шума пока не поступало.
Ранее ростовчанам разрешили требовать компенсацию за громкий лай соседских собак.