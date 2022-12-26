В ночь на 26 декабря на автодороге «Азов — Ейск» произошло ДТП. 28-летний водитель Mitsubishi Libero выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ-2107 под управлением 19-летней автолюбительницы. Удар машин был настолько сильным, что оба авто смяло.