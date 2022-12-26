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19-летняя автоледи погибла в жутком ДТП в Ростовской области

Сегодня, 10:04
Фото: ГИБДД по РО
Жуткое ДТП унесло жизнь молодой девушки в Ростовской области
Дорожная авария со смертельным исходом случилась в Азовском районе, сообщили в ГИБДД России по Ростовской области.

В ночь на 26 декабря на автодороге «Азов — Ейск» произошло ДТП. 28-летний водитель Mitsubishi Libero выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ-2107 под управлением 19-летней автолюбительницы. Удар машин был настолько сильным, что оба авто смяло.

Водитель ВАЗ погибла на месте, другого участника происшествия с серьезными травмами госпитализировали в больницу.

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Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства трагического происшествия.

Ранее в Ростове Audi превратилась в груду металла, врезавшись в автобус и гриль-бар.

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