Напомним, что Пономаренко стал широко известен за счет участия в программе «Кривое зеркало». Он выступал вместе со своим братом.
Пономаренко диагностировали рак желудка, после чего начался курс лечения, но победить эту болезнь не удалось. На прошлой неделе пациент скончался.
Церемония прощания с артистом прошла в Георгиевском храме Новочеркасска. По информации ТАСС, юмориста похоронили на новом кладбище города, где покоится его отец.
Отмечается, что проститься с артистом пришли около 50 человек. В том числе присутствовали его супруга и брат Валерий.