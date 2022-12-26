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Актера Александра Пономаренко похоронили на новом кладбище в Новочеркасске 26 декабря

Сегодня, 13:50
Фото: Группа ВК Братья Пономаренко
Актера Александра Пономаренко похоронили на новом кладбище в Новочеркасске 26 декабря
В Ростовской области прошли похороны юмориста Александра Пономаренко, который скончался от рака желудка.

Напомним, что Пономаренко стал широко известен за счет участия в программе «Кривое зеркало». Он выступал вместе со своим братом.

Пономаренко диагностировали рак желудка, после чего начался курс лечения, но победить эту болезнь не удалось. На прошлой неделе пациент скончался.

Похороны юмориста Александра Пономаренко проведут 26 декабря в Новочеркасске
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Церемония прощания с артистом прошла в Георгиевском храме Новочеркасска. По информации ТАСС, юмориста похоронили на новом кладбище города, где покоится его отец. 

Отмечается, что проститься с артистом пришли около 50 человек. В том числе присутствовали его супруга и брат Валерий. 

 

 

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